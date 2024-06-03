В Назрановском районе Ингушетии в рамках госпрограммы обновят две школы 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, другими, более современными и комфортными, станут СОШ № 3 с. п. Яндаре и СОШ — ДС № 2 с. п. Долаково.

"На данных объектах проведут работы по укреплению фундаментов основных корпусов, замене кровли, потолков, входных групп, оконных и дверных проемов. Обновятся также внутренние помещения, лестничные марши, перила, системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, пожаротушения. Кроме того, благоустроят прилегающие к образовательным учреждениям территории.