В отдаленном селе Гейрбек-Юрт Ингушетии решена проблема водоснабжения

Отмечается, что до недавних пор единственный источник воды для жителей были колодцы. С проблемным вопросом они обратились к руководителю субъекта в ходе прямой линии в декабре прошлого года.

Было принято решение о незамедлительном строительстве насосной станции, а также организации подвоза воды с привлечением спецтехники до окончания пусконаладочных работ.

«Сейчас станция работает в штатном режиме и в домах людей есть вода. Перед нами стоит задача обеспечить качественным бесперебойным водоснабжением всех жителей республики», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, в октябре 2023 года в населенном пункте был открыт первый в истории села дом культуры с библиотекой и зрительным залом на 220 мест.