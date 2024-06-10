В парламенте Ингушетии чествовали учителей родного языка 

Как сообщили газете «Ингушетия» в ВМСМ, в ходе встречи акцент делался на злободневные вопросы, связанные с недостаточным развитием ингушского языка. Педагоги с сожалением отметили, что в последнее время учебные часы, отведенные на изучение родного языка, сокращаются. Это, по их словам, негативно сказывается на качестве языковой подготовки школьников.

В ходе мероприятия его участники выдвинули ряд предложений по исправлению тяжелой ситуации с родным языком. Председатель «Всероссийского межнационального союза молодежи» по Ингушетии Оздоев Инал рассказал о реализованном в регионе проекте «Ингушский язык в лицах и словах», охватившем более 50 школ, реализующийся при поддержке министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.

По итогам встречи состоялась церемония награждения учителей Почетными грамотами «Всероссийского межнационального союза молодежи» по РИ, цветами и памятными сувенирами.

«Генеральным спонсором данного мероприятия выступила сеть АЗС M-GI. Выражаем им слова благодарности за вклад в развитие ингушского язык», — подчеркнул Оздоев.