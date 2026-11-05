В парламенте обсудили включение Ингушетии в эксперимент с гостевыми домами 

Поправки предполагают включение республики в число субъектов России, где будет реализовываться этот эксперимент, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе законодательного органа.

В совещании приняли участие депутаты, представители администрации Главы и правительства, министерства культуры и туризма, главы муниципальных районов, специалисты правового обеспечения аппарата Народного собрания.

Аза Хашиева подчеркнула, что в рамках эксперимента впервые на федеральном уровне разрешается предоставлять услуги по размещению туристов в частных жилых домах при условии добровольной классификации. По ее словам, это позволит вывести часть туристического сегмента из тени, повысить качество услуг и безопасность отдыхающих, а также привлечь в регион дополнительные инвестиции для развития туризма. Для участия в эксперименте республике необходимо принять соответствующий региональный закон.

Основная цель эксперимента: легализовать деятельность по временному размещению людей в индивидуальных жилых домах и одновременно установить правила, гарантирующие качество и безопасность таких услуг. Эксперимент проводится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года и охватывает более 20 субъектов России и федеральную территорию «Сириус».

Включение Ингушетии в эксперимент позволит собственникам индивидуальных жилых домов при соблюдении установленных законодательством требований предоставлять услуги гостевых домов в предусмотренном законом порядке.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать увеличению числа доступных мест размещения туристов, развитию семейного предпринимательства, расширению спроса на сопутствующие услуги, включая общественное питание, транспортное обслуживание, экскурсионную деятельность и реализацию продукции местных производителей. Соответственно, это создаст дополнительные предпосылки для развития туристических маршрутов, в том числе в муниципальных образованиях, обладающих природным, историческим и культурным потенциалом.

По итогам совещания Аза Хашиева предложила главам муниципальных образований провести разъяснительную работу с жителями по вопросу участия республики в эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов.

«Следует донести до наших граждан ключевые аспекты федерального закона, сроки и условия реализации эксперимента. Люди должны знать, что участие республики в нем будет способствовать повышению туристической привлекательности, развитию малого и среднего предпринимательства и расширению налоговой базы», — подчеркнула заместитель председателя парламента.