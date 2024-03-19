В поврежденном при нейтрализации боевиков МКД в Ингушетии ведется капремонт 

«На сегодняшний день на 50% завершены работы по замене кровли дома, установлены новые окна, полностью завершены черновые работы на двух этажах. Ежедневно на объекте работают рабочие бригады. Поручил региональному Минстрою ежедневно докладывать о ходе восстановительных работ», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что самое важное — чтобы люди вернулись в свои квартиры в максимально короткие сроки.

Ранее сегодня в городе побывал премьер-министр региона Владимир Сластенин. Он осмотрел поврежденные квартиры (всего их 16), отметил, что безопасность и благополучие граждан — наивысший приоритет для властей субъекта.

Напомним, в ходе проведения КТО 2-3 марта в Карабулаке были нейтрализованы шестеро членов НВФ, которые, по информации НАК, готовили резонансные террористические акты. Они являлись приверженцами запрещенной в России МТО ИГИЛ и были причастны к ряду терактов, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года.