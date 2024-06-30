В правительстве Ингушетии обсудили вопросы взаимодействия с ФСО России 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, обсуждались вопросы взаимодействия по защите информации органов власти, предупреждения угроз жизненно важным государственным объектам, повышения уровня безопасности и обеспечения социальной стабильности в регионе.

Владимир Сластенин отметил налаженное взаимодействие правительства с управлением спецсвязи и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Также он поздравил Сергея Чернышева с прошедшим днем рождения, пожелав ему успехов в ответственной работе на благо страны.