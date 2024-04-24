В реке Сунжа массово гибнет рыба от неочищенных стоков

«Река, которая должна быть источником жизни и благополучия, стала местом массового убийства. На её берегах теперь лежат мёртвые рыбы. А отравленную воду пьют домашние животные», — сказал собеседник.

По его словам, виной всему коммунальщики, которые не чистят канализационные стоки. В результате этой небрежности уже несколько лет все сточные воды от 100 квартир сбрасываются прямо в реку.

Народный фронт обратился в администрацию с требованием принять меры по прекращению бесконтрольного сброса неочищенных вод в реку.

«Также мы просим Росприроднадзор провести проверку этого факта и оценить уровень экологического ущерба, который уже был нанесён и который ещё может быть нанесён окружающей среде. Если не предпринять срочные меры, ситуация может привести к ещё более масштабным экологическим последствиям», — добавил собеседник газеты.

Отмечается, что такая безответственность коммунальных служб ставит под угрозу не только благополучие реки и её обитателей, но и здоровье населения.

Ранее, в социальных сетях появилось обращение местного жителя по вопросу гибели рыбы в реке Сунжа.