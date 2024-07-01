В селе Гази-Юрт Ингушетии прошел сход граждан с участием депутата парламента региона

Как сообщили газете «Ингушетия» в парламенте региона, в мероприятии приняли участие глава администрации села Хусен Муталиев, начальник отдела управления земельными ресурсами Минимущества Шамиль Мислауров, представители регионального Газпрома, «Ингушэнерго», муниципальные депутаты.

В центре внимания были вопросы догазификации села, безопасности использования газа в быту, социальной поддержки участников СВО, строительства спортивного зала для детей.

Отмечается, что на все поступившие вопросы были даны детальные разъяснения. Амир Льянов взял на личный контроль решение некоторых из них. Он отметил плодотворность, проведённого схода граждан.

«Подобные встречи дают возможность в форме прямого диалога оперативно решать насущные проблемы жителей региона. Вопросы, требующие дополнительного изучения, будут тщательно рассмотрены с последующим разрешением», — подчеркнул депутат.