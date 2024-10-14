В селе Гази-Юрт Ингушетия состоялся сход граждан 

Павел Цороев
Фото:
администрация Назрановского района

В сельском поселении Гази-Юрт состоялся сход граждан, на котором обсудили актуальные для жителей муниципального образования вопросы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, поднимались такие темы, как ход призывной кампании, борьба с асоциальными явлениями, обеспечение помещением местных кикбоксеров, устранение низкого напряжения в сети на улице Свободы и некоторые другие.

Отмечается, что в мероприятии принимали участие депутаты Назрановского райсовета, сельские активисты, заместители и помощники главы администрации муниципалитета.

Сход граждан
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