В селе Гази-Юрт Ингушетия состоялся сход граждан 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, поднимались такие темы, как ход призывной кампании, борьба с асоциальными явлениями, обеспечение помещением местных кикбоксеров, устранение низкого напряжения в сети на улице Свободы и некоторые другие.

Отмечается, что в мероприятии принимали участие депутаты Назрановского райсовета, сельские активисты, заместители и помощники главы администрации муниципалитета.