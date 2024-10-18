В селе Сурхахи Ингушетии обсудили ход призывной кампании

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, прежде всего участники мероприятия особо отметили то, что призывников не будут отправлять в зону проведения СВО, в новые регионы России. Также были обсуждены новые правила призыва, вступившие в силу с начала нынешнего года. Теперь на службу призываются граждане до 30 лет, а вот срок службы не изменился — один год.

Представителям молодого поколения рассказали о преимуществах прохождения службы в армии. Так, после демобилизации срочникам предоставляется целый ряд социальных гарантий и льгот. В том числе право на внеконкурсное поступление в вуз. Кроме того, на госслужбу сегодня преимущественно принимают только лишь с военным билетом.