В столице Ингушетии провели встречу к Всемирному дню сирот

В Магасе прошло мероприятие, приуроченное к отмечаемому во всем мире во второй понедельник ноября Дню сирот. Подготовкой и проведением этой встречи занимался отдел опеки и попечительства, действующий при городской администрации.
Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, главной задачей собравшихся стала защита интересов несовершеннолетних, которым особенно необходима государственная поддержка.
Как подчеркнул заместитель мэра Магаса Ислам Муталиев, эта дата даёт повод в очередной раз напомнить: любому ребёнку нужны семья, внимание и надёжная защита.
Отмечается, что в финале встречи участникам из числа семей были переданы продуктовые наборы.