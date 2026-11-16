В столице Ингушетии провели встречу к Всемирному дню сирот

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, главной задачей собравшихся стала защита интересов несовершеннолетних, которым особенно необходима государственная поддержка.

Как подчеркнул заместитель мэра Магаса Ислам Муталиев, эта дата даёт повод в очередной раз напомнить: любому ребёнку нужны семья, внимание и надёжная защита.

Отмечается, что в финале встречи участникам из числа семей были переданы продуктовые наборы.