В Сунже Ингушетии чествовали воспитателей дошкольных учреждений города

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, педагогам выразили глубокую признательность за их благородный труд, терпение и преданность выбранной профессии в связи с недавним празднованием Дня воспитателя и всех дошкольных работников.

«Работа с детьми является одной из наиболее сложных и ответственных занятий. Мы выражаем вам искреннюю благодарность за ваш труд. Вы — те, кто закладывает основы будущего, формируя новое поколение», — подчеркнул заместитель главы города Муса Дзязиков.

Напомним, День воспитателя и всех дошкольных работников был официально утвержден приказом министерства образования и науки 17 мая 2016 года по распоряжению правительства России.