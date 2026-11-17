Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, владельцам скота необходимо связаться по телефону: 8 (962) 644-19-44. По указанному номеру можно уточнить порядок урегулирования необходимых вопросов и возврата буренок.

В мэрии жителям и владельцам сельскохозяйственных животных напомнили о том, что бесконтрольный выпас и нахождение скота на улицах города создают серьёзную угрозу безопасности дорожного движения, могут стать причиной ДТП и представляют опасность как для водителей, так и для пешеходов.

В администрации города призвали владельцев ответственно относиться к содержанию животных и не допускать их бесконтрольного передвижения по улицам.