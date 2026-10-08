В Сунже Ингушетии при столкновении грузовой Газели и Lada Priora пострадал человек

Накануне на федеральной автодороге Р-217 «Кавказ» в Сунже произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Информация об аварии поступила в Центр обработки вызовов «Служба 112» в 22:48 по московскому времени, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС республики.
По прибытии на место представители поисково-спасательного отряда «Эрши» установили, что произошло столкновение грузовой Газели и Lada Priora.
«Пострадавшего вследствие инцидента доставили в ЦРБ Сунжи. На месте происшествия работали три спасателя и одна единица специализированной техники», — пояснил собеседник.
Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и сохранять внимательность за рулем во избежание несчастных случаев. При ДТП следует звонить по единому номеру экстренных служб 112