В Сунже Ингушетии при столкновении грузовой Газели и Lada Priora пострадал человек

По прибытии на место представители поисково-спасательного отряда «Эрши» установили, что произошло столкновение грузовой Газели и Lada Priora.

«Пострадавшего вследствие инцидента доставили в ЦРБ Сунжи. На месте происшествия работали три спасателя и одна единица специализированной техники», — пояснил собеседник.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и сохранять внимательность за рулем во избежание несчастных случаев. При ДТП следует звонить по единому номеру экстренных служб 112