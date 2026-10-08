Джейрахский район отмечает 33-ю годовщину со дня образования

«В 1993 году, когда район был образован, здесь проживали около 1,8 тысячи человек. Сегодня численность населения превышает 4,2 тысячи. За этот период преобразовались и сами сёла. Для детей из Гули, Ляжги и Ольгети построили школу на 240 мест. В Джейрахе и Армхи появились новые ФАПы, капитально отремонтирован детский сад «Золушка», который посещают ребята из нескольких населённых пунктов. В Джейрахе и Ляжги построены новые Дома культуры, в Ляжги и Гули появились спортивные площадки», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Кроме того, продолжается развитие инфраструктуры района. В настоящее время завершена реконструкция почти 10 километров дороги «Чми—Таргим», проложены новые водопроводные сети. Развивается территория курорта «Армхи», также в черте района создается индустриальный парк.

«Хочу подчеркнуть, что Джейрахский район преображается, но при этом бережно сохраняет то, что делает его особенным. Здесь появляются новые возможности для жителей горных сел, а рядом с ними продолжают стоять башни, которым сотни лет», — добавил руководитель республики.

По его словам, особое место в развитии муниципалитета занимает сохранение историко-культурного наследия. Здесь находятся более 3 тысяч памятников архитектуры, в том числе башенные комплексы «Вовнушки», «Эрзи», «Таргим», древний храм «Тхаба-Ерды» и другие объекты.

Большую работу по сохранению исторического наследия реализует фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева. При его поддержке в Джейрахском районе восстановлены сотни древних башен. Глава Ингушетии поблагодарил Микаила Гуцериева за оказываемую помощь и неоценимый вклад в развитие субъекта.

Продолжается восстановление и других ОКН. На их сохранение в 2026–2028 годах Правительство России направит около 650 миллионов рублей. Махмуд-Али Калиматов также выразил признательность федеральному центру за поддержку в данном направлении.

Отдельное внимание в обращении руководитель республики уделил туристической сфере. В 2025 году Джейрахский район посетили более 120 тысяч гостей. В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом России, здесь обустраиваются туристические маршруты, смотровые площадки и места отдыха. На Цей-Лоамском перевале за счет инвестиций создается современная инфраструктура для приезжих.

Помимо прочего, в настоящее время проектируется новая круглогодичная инфраструктура курорта «Армхи» с горнолыжными трассами, инженерными сетями и канатной дорогой.

«Особое место занимает детский оздоровительный лагерь «Оаздик», расположенный на высоте 1370 метров над уровнем моря. Первый этап его масштабной реконструкции был проведён при поддержке фонда «Сафмар», сейчас модернизация комплекса продолжается при участии инвестора Алаудина Парчиева. Летом сюда приезжают дети из разных регионов России, в том числе из нашего подшефного Токмакского района Запорожской области. При этом «Оаздик» продолжает функционировать и как место отдыха для туристов», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

В завершение Глава субъекта пожелал Джейрахскому району дальнейшего развития, а жителям — здоровья и благополучия.