В Сунже Ингушетии увеличились темпы регистрации объектов недвижимости

С 2022 года по настоящее время в Сунже в рамках проведенной работы по регистрации объектов недвижимости в право собственности в поселке Восточный оформлено более 140 объектов — 57 домовладений и 87 участков.
«Оформление недвижимости играет важную роль в планировании и развитии городской инфраструктуры, стимулирует экономическое развитие и улучшает жизненный уровень жителей», — рассказал газете «Ингушетия» мэр города Аслан Умаров.
Он подчеркнул, что администрация Сунжи готова помочь с заполнением соответствующих форм и обеспечить сопровождение в процессе регистрации.