В Сунженском районе Ингушетии провели сход граждан по вопросу призыва граждан на службу в армии

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики, в мероприятии приняли участие руководитель регионального кКомитета солдатских отцов Руслан Сагов, начальник отдела по призыву районного военного комиссариата Ислам Мержоев, заместитель главы района Беслан Цечоев.

Отмечается, что спикеры акцентировали внимание участников заседания на необходимости информирования новобранцев об имеющихся для них льготах и помощи, о специальных программах для адаптации молодых людей к службе в армии и минимизации стрессовых факторов.