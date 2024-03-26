Ветеринары из Ингушетии спасли раненого орла

Раненная птица была обнаружена жителем сельского поселения Нестеровское неподалеку от реки Сунжа. Мужчина доставил орла в местную ветеринарную клинику, где врачи диагностировали у пернатого пациента осколочные ранения запястного сустава с отторжением кожи и подкожных тканей.

По словам собеседника, поврежденные ткани тщательно обработали и сшили, также была проведена иммобилизация костей сустава. Крыло зафиксировали давящей повязкой, дабы избежать лишних движений, в дальнейшем необходимо проводить обработку имеющихся ран и обновление перевязок. Ветеринары оценивают состояние пациента как удовлетворительное.

«В природе это самая пугливая и недоверчивая по отношению к человеку птица, однако в нашем случае орел уже успел привыкнуть к людям. Более того, он весьма спокойно перенес смену рациона: в природе это пернатое питается змеями и ящерицами, но здесь приходится довольствоваться курятиной», — рассказал представитель клиники Аюп Мурзабеков.

Отмечается, что до полного восстановления птица пробудет у своего спасителя, после чего ее выпустят в естественную среду обитания.