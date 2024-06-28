Властями Сунжи Ингушетии ведется работа по регистрации объектов недвижимости 

Отмечается, что отсутствие записи в ЕГРН юридически затрудняет работу открытия лицевых счетов для коммунальных служб, благоустройства улиц, а также для строительства необходимых социальных объектов.

"Для регистрации ИЖС наша администрация оказывает содействие по всем вопросам. Гражданин может обратиться в отдел градостроительства мэрии города, а также на еженедельном личном приеме в каждую среду с 10 до 13 часов",- подчеркнули в муниципалитете.