Властями Сунжи Ингушетии ведется работа по регистрации объектов недвижимости 

Павел Цороев
Фото:
администрация г. Сунжа

В Сунже продолжается подворный обход по вопросу регистрации объектов недвижимости, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

Отмечается, что отсутствие записи в ЕГРН юридически затрудняет работу открытия лицевых счетов для коммунальных служб, благоустройства улиц, а также для строительства необходимых социальных объектов. 

"Для регистрации ИЖС наша администрация оказывает содействие по всем вопросам. Гражданин может обратиться в отдел градостроительства мэрии города, а также на еженедельном личном приеме в каждую среду с 10 до 13 часов",- подчеркнули в муниципалитете.

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