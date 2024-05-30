Вопросы водоснабжения в летний период обсудили в правительстве Ингушетии 

По информации руководства ГУП «Единый оператор Республики Ингушетия в сфере водоснабжения и водоотведения», между сельскими поселениями Барсуки и Плиево установлена миникоптажная насосная станция, благодаря чему жители второго населенного пункта обеспечены питьевой водой.

Также полностью решена проблема водоснабжения в селе Гейрбек-Юрт. Для перекачки воды построена насосная станция в сельском поселении Средние Ачалуки с частичной заменой водопроводной трубы. В селах Кантышево, Долаково и Верхние Ачалуки заменены трубопроводы, обновлена линия и в Зязиков-Юрте.

Отмечалось, что с августа прошлого года в населенных пунктах Сунженского, Малгобекского и Назрановского районов и в городах Назрань, Карабулак, Малгобек устранено более 500 порывов на сетях водоснабжения и водоотведения, установлено более 20 глубинных и центробежных насосов на водозаборных станциях республики, что дало увеличение объема добытой и транспортируемой воды.

Кроме того, до конца 2024 года планируется ввести новую водозаборную станцию в Альтиевском административном округе Назрани, что значительно улучшит водоснабжение самого города и ряда населенных пунктов Назрановского района.

Тимур Фаттахов отметил важность обеспечения бесперебойного водоснабжения населения в летний период, когда спрос на воду значительно возрастает. Призвав жителей быть ответственными, он подчеркнул, что необходимо рационально использовать воду и своевременно производить оплату за предоставляемую услугу, информировали газету «Ингушетия» в правительстве республики.