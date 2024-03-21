Проблема водоснабжения в Сунженском районе Ингушетии решается поэтапно

Руководитель субъекта отметил, что в прошлом году работы были проведены в семи отдаленных селах Сунженского района: Аршты, Алхасты, Мужичи, Алкун, Нестеровское, Берд-Юрт и Троицкое. Там построено 16,5 км водопроводов и заменены насосы.

Для обеспечения питьевой водой района новостроек села Троицкое направлен проект со сроком реализации в 2024-2025 годах на сумму 116 млн руб. для участия в конкурсном отборе программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В селах Ассинского ущелья водоснабжение производится за счет родников, в других муниципальных образованиях питьевая вода добывается из артезианских скважин.

«Отмечу, что в районе в настоящее время действует 21 артезианская скважина с протяженностью водопроводных сетей 260,2 км. Из них более 30% (около 70 км) водоводов находятся в ветхом состоянии, а в аварийном, требующем замены, — 32,6 км линий. Понимаю, что задач еще много, но мы обязательно будем их решать в соответствии с планом и эффективно», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.