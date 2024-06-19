На расширенном заседании правительства Ингушетии обсудили вопросы водоснабжения в Малгобекском районе

В частности, особое внимание уделялось изношенности магистрального водопровода «Сунжа-Малгобек», протяжённость которого составляет 120 км. Была подчеркнута необходимость внедрения новых насосных агрегатов для обеспечения бесперебойной подачи воды.

Кроме того, в рамках прошедшего заседания обсуждался вопрос, касаемо проведения частичного ремонта стен и замены кровли на водозаборе «Кизлярский».

Как подчеркнул министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Ахмет Лолохоев, беспокойство также вызывает накопительный резервуар, являющийся частью водозабора, так как по причине максимального износа на дне довольно часто возникают аварийные ситуации. Демонтаж старого и монтаж нового резервуара объемом 700 м3 займет приблизительно 3-4 месяца с учетом строительства новой площадки, геодезии земельного участка и проектирования.

«Проблема водоснабжения является особенно актуальной в жаркое время года, и мы все прекрасно это осознаем. Нами предпринимаются комплексные меры, включающие в себя строительство каптажных колодцев и улучшение инфраструктуры водоотведения. В скором времени планируется приступить к возведению двух подобных колодцев на магистральном водопроводе «Сунжа — Малгобек», что в свою очередь улучшит уровень подачи воды в летний период на территории следующих сел: Южное и Вознесенская», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что помимо этого, реализуется комплекс работ по улучшению системы водоснабжения и в других населенных пунктах Ингушетии. Так, например, произведена замена участков трубопровода в Назрани, а также в сельских поселениях Зязиков-Юрт, Средние Ачалуки, Верхние Ачалуки и Кантышево.