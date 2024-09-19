Выставка «Кукольный карнавал» состоялась в ТЮЗ Ингушетии

В рамках экспозиции было представлено более 80 разнообразных кукол, которые привозились из различных субъектов России, а также из зарубежных стран. Многие экспонаты давно сняты с производства и лицезреть их можно лишь в музеях или частных собраниях.

«Зарета Хусеновна рассказала собравшимся об истории появления своей обширной коллекции. Данная выставка стала настоящим праздником для посетителей. Все были поистине впечатлены красотой кукол», — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что в завершение мероприятия детям вручили в подарок сборники «Дошо зама» («Золотое время»), состоящие из стихов и сказок на ингушском языке.

Напомним, что Зарета Ахильгова является членом Союза писателей России, поэтессой и прозаиком.