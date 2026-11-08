Выстрелившего в женщину неизвестного разыскивают правоохранители Ингушетии

Инцидент произошел в минувшую субботу, 7 ноября. По предварительным данным, неизвестный выстрелил в голову женщине из неустановленного оружия. Пострадавшая была экстренно госпитализирована, врачи продолжают борьбу за ее жизнь.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность стрелявшего и все детали произошедшего. Глава МВД по республике генерал-лейтенант полиции Владимир Котов взял ситуацию под личный контроль.

Также в ведомстве гражданам напомнили об ответственности за незаконное хранение, ношение и применение оружия вне специально отведенных мест.