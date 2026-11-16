Юные борцы из спортшколы Долаково Ингушетии отличились на турнире в Чечне

На днях в Чечен-Ауле состоялся турнир по вольной борьбе открытого межрегионального формата. Участие в нем принимали юноши, выступавшие в рамках лиги CHABORZ. На ковёр вышли свыше 400 атлетов, представлявших республики Северного Кавказа и другие субъекты Российской Федерации.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, юные борцы из ДЮСШ сельского поселения Долаково вернулись домой с наградами различного достоинства.
Так, подопечные тренера Шамиля Гаракоева завоевали золотые медали: Саид Албаков (57 кг), Мухаммад Кодзоев (92 кг). Серебряным призером стал Магомед-Амин Гаракоев (51 кг).
На третью ступень пьедестала поднялись: Расул Газиков (35 кг), Мансур Осмиев (71 кг), Сулейман Осмиев (52 кг), Ахмед Шаухалов (57 кг), Абдул-Керим Гелисханов (75 кг).