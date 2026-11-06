Юный пловец из Ингушетии установил рекорд на дистанции 50 метров под водой

Павел Цороев
Фото:
пресс-служба Минспорта РИ

Совсем ещё юный спортсмен из республики добился рекордного показателя, проплыв 50 метров на спине под водой. На преодоление этой дистанции Мухамад Бештоев затратил 54 секунды.

 Как информировали газету «Ингушетия» в правительстве республики, дорога к подобному результату для мальчика открылась через занятия борьбой. Затем в бассейн его привёл отец — там Мухамад заинтересовался плаванием. 

Тренировки юного пловца проходили под началом Юнуса Джанхотова. Почётную грамоту и поощрение спортсмену вручил министр спорта Ингушетии Руслан Белхороев, поздравивший его с успехом. 

Тренер Юнус Джанхотов и отец мальчика тоже были отмечены благодарственными грамотами за подготовку пловца и поддержку его спортивного развития. 

По словам Руслана Белхороева, результат Мухамада наглядно подтверждает трудолюбие и силу воли. Министр подчеркнул, что для столь юного возраста это очень серьёзное достижение.

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