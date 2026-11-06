Юный пловец из Ингушетии установил рекорд на дистанции 50 метров под водой

Как информировали газету «Ингушетия» в правительстве республики, дорога к подобному результату для мальчика открылась через занятия борьбой. Затем в бассейн его привёл отец — там Мухамад заинтересовался плаванием.

Тренировки юного пловца проходили под началом Юнуса Джанхотова. Почётную грамоту и поощрение спортсмену вручил министр спорта Ингушетии Руслан Белхороев, поздравивший его с успехом.

Тренер Юнус Джанхотов и отец мальчика тоже были отмечены благодарственными грамотами за подготовку пловца и поддержку его спортивного развития.

По словам Руслана Белхороева, результат Мухамада наглядно подтверждает трудолюбие и силу воли. Министр подчеркнул, что для столь юного возраста это очень серьёзное достижение.