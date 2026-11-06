За мошенничество с кредитами на 3,8 млн рублей осудят жителя Ингушетии 

По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый вошел в доверие к жительнице республики и предложил помочь ей с оформлением кредитов за вознаграждение. Не подозревая об истинных намерениях мужчины, та передала ему свой мобильный телефон и паспорт для подачи заявок через банковское приложение.

Используя полученные персональные данные, фигурант без ведома женщины подал от ее имени две заявки на потребительские кредиты. В них он указал ложные сведения о размере ежемесячного дохода, а также недостоверную информацию о месте регистрации и фактического проживания.

На основании этих данных банк одобрил заявки и перечислил на счет женщины более 3,8 млн рублей. Впоследствии она, следуя указаниям обвиняемого, получила деньги и передала часть из них ему в качестве вознаграждения за «содействие» в оформлении кредитов.

Кредитной организации причинен имущественный ущерб в особо крупном размере. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.