За сбыт героина житель Ингушетии ответит в суде 

По данным собеседника издания, в сентябре 2020 года обвиняемый при проведении правоохранителями мероприятия «проверочная закупка» в салоне автомобиля ВАЗ-2114 незаконно сбыл «условному покупателю» за 3 тыс. рублей 0,28 грамма героина.

В октябре того же года фигурант продал тому же лицу за 9 тыс. рублей уже 1,90 грамма наркотика.

Уголовное дело для рассмотрения прокурором направлено в суд, ранее мужчина был заключен под стражу.