За спасение малолетнего брата в Ингушетии наградили 9-летнюю Хадиджу Дзаурову

В августе текущего года семья Дзауровых из Карабулака выехала в Дагестан на отдых. Находясь на берегу Каспийского моря, четырехлетний Ахмед заигрался со старшей сестрой, внезапно мальчика унесло волной. Девочка не растерялась вытащила брата из воды и оказала ему первую помощь, сделав искусственное дыхание.

Отмечается, что Хадиджа учится в 4-м классе гимназии Карабулака. Она в столь юном возрасте проявляет интерес к спасательному делу. Любит просматривать обучающие видеоролики, которые и помогли ей правильно оказать помощь брату.

Премьер-министр республики Владимир Сластенин вручил девочке благодарность за решительные и грамотные действия поощрил материально и преподнес памятные подарки. Также от имени Главы региона Махмуд-Али Калиматова передал ей юбилейную медаль «100 лет государственности Республики Ингушетия».