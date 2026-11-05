За звание лучших в России поборются 14 педагогов-библиотекарей из Ингушетии 

Конкурс, проводимый по поручению Президента Владимира Путина, призван не только выявить талантливых специалистов, но и модернизировать школьные библиотеки, сделав их центрами притяжения для учеников. «Важно давать возможность опыту таких специалистов выходить за пределы одной школы», — отметила советник главы государства Елена Ямпольская.

Она уверена, что конкурс поможет привлечь внимание «к значимой работе педагогов-библиотекарей и показать, как много зависит от их ежедневного труда».

Впереди участников ждет онлайн-защита авторских практик. В декабре до 150 финалистов соберутся в Москве для решения практических кейсов. Имена 15 победителей объявят на II Международном форуме школьных библиотекарей.