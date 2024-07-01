Женщине восстановили социальные выплаты благодаря УПЧ в Ингушетии

Женщина обратилась к уполномоченному с жалобой на то, что ей отказали в предоставлении ежемесячного пособия на детей.

«Она сообщила, что ранее уже получала выплаты на детей и когда пришло время продлить их, она подала повторное заявление. Однако ей пришёл отказ из-за недостоверных данных о супруге. Заявительница предоставила документы супруга в региональное отделение Социального фонда России по месту жительства, где их отсканировали и отправили в ОСФР в Волгограде. Несмотря на это, ей снова пришёл отказ. В связи с этим она попросила помочь защитить её социальные права», — рассказал собеседник.

По обращению жительницы уполномоченным по правам человека был направлен запрос в Социальный фонд России. Ведомство провело проверку обстоятельств, связанных с отказом, и приняло решение назначить заявительнице ежемесячное пособие на двоих детей в размере 14 294 рублей на период с 1 мая 2024 по 30 апреля 2025 года.