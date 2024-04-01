Женщине восстановили выплаты после вмешательства УПЧ в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, женщина подавала заявление о назначении социального обеспечения через личный кабинет портала государственных услуг, но ей пришел отказ по причине отсутствия подтверждения со стороны медицинской организации о наличии беременности.

«У меня есть все необходимые справки, подтверждающие мое положение. Кроме того, все они должны быть загружены в соответствующую базу медицинским учреждением. Считаю, что мне отказали в пособии незаконно. Прошу защитить мои социальные права», — цитирует ведомство слова заявительницы.

Отмечается, что в ходе рассмотрения заявления в Социальный фонд России был направлен запрос, по результату которого принято решение о назначении заявительнице единого пособия как женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.