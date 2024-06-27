УПЧ в Ингушетии помог женщине получить пособие на ребенка

Там уточнили, что женщина обратилась в аппарат с жалобой на то, что Социальный фонд отказал ей в назначении ежемесячного пособия на детей. Заявительница подала заявление о получении социальной выплаты через портал государственных услуг. Спустя некоторое время она получила отказ из-за отсутствия доходов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности, пенсий и других выплат.

По мнению женщины, решение ведомства было неправомерным, так как она ухаживает за своей матерью-инвалидом и получает пособие по уходу за больным. В процессе рассмотрения жалобы уполномоченный обратился в Социальный фонд России. После проверки всех фактов, связанных с обращением заявительницы, было принято решение назначить ей ежемесячное пособие на двоих несовершеннолетних детей в размере 14 294 рублей.

В результате заявительница получила выплату в полном объеме — это сумма пособия за апрель и май 2024 года в размере 28 588 рублей.