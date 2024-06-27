Житель Ингушетии лишился около 400 тыс. рублей из-за мошенников 

Обратившийся в дежурную часть МВД по региону мужчина рассказал, что неизвестные, представившись сотрудниками известного банка, злоупотребили его доверием и под предлогом того, что некие злоумышленники пытаются оформить на него кредит, вынудили перевести на продиктованный ими счет около 400 тыс. рублей.

По данному факту правоохранителями проводится проверка.