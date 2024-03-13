Житель Ингушетии организовал криптоферму и похитил электроэнергии на 600 тыс. рублей

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике, майнер был выявлен при проведении правоохранителями совместно с работниками межрегиональной энергетической компании комплекса мероприятий в сфере декриминализации ТЭК.

24-летний предприимчивый гражданин организовал бездоговорное несанкционированное потребление электроэнергии для обеспечения работы компьютерных устройств, предназначенных для добычи криптовалюты.

С места происшествия изъято 73 единицы оборудования и ноутбук фирмы Acer.