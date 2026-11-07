Житель Ингушетии ответит за свалку строительного мусора в овраге 

Собранные доказательства переданы в правоохранительные органы. Учитывая масштаб нанесенного экологического ущерба, нарушителю грозит суровое наказание, вплоть до уголовной ответственности, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

Чтобы предотвратить дальнейшее разрастание стихийной свалки и появление новых навалов, на данном участке планируется установка всепогодных камер видеонаблюдения высокого разрешения.