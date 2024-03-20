Житель Ингушетии перепродал купленный в долг Mercedes-Benz

По словам собеседника издания, в мае прошлого года мужчина заключил договор о приобретении за 5,5 млн рублей автомашины Mercedes-Benz с обязательством внести оплату в полном объеме в течение одного месяца.

Платить фигурант не собирался. Он перепродал автомобиль за 3 млн рублей своему 53-летнему односельчанину, а деньги потратил.

«Уличенный в мошенничестве гражданин написал явку с повинной. Автомашина изъята у покупателя и доставлена на территорию ОМВД России по Назрани», — отметили в министерстве внутренних дел.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.