Житель Ингушетии перепродал купленный в долг Mercedes-Benz

Правоохранители республики установили причастность ранее судимого за мошенничество 45-летнего жителя сельского поселения Сагопши Малгобекского района к хищению дорогостоящей иномарки, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.
По словам собеседника издания, в мае прошлого года мужчина заключил договор о приобретении за 5,5 млн рублей автомашины Mercedes-Benz с обязательством внести оплату в полном объеме в течение одного месяца.
Платить фигурант не собирался. Он перепродал автомобиль за 3 млн рублей своему 53-летнему односельчанину, а деньги потратил.
«Уличенный в мошенничестве гражданин написал явку с повинной. Автомашина изъята у покупателя и доставлена на территорию ОМВД России по Назрани», — отметили в министерстве внутренних дел.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.