Житель Ингушетии перевел дистанционным мошенникам 380 тыс. рублей

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сунженский» обратился мужчина, который сообщил о том, что неизвестные в мессенджере Telegram предложили ему заработать на сайте «Финам онлайн».
Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, лживые брокеры принудили заявителя оформить потребительский кредит на сумму 382 тыс. рублей. После чего потерпевший перевел на указанные ему номера счетов 380 тыс. рублей.
В действиях неустановленных злоумышленников усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).