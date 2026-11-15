Житель Ингушетии предстанет перед судом за сбыт пневматической винтовки

В незаконном сбыте пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 Дж обвиняется 43-летний житель города Карабулака, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По версии дознания, 2 сентября текущего года обвиняемый, находясь на территории собственного домовладения, в ходе оперативного мероприятия «Проверочная закупка» продал винтовку Hatsan за 22 тыс. рублей условному покупателю. Сделка была совершена умышленно и незаконно.
Уголовное дело надзорным ведомством для рассмотрения по существу направлено в суд.