Житель Ингушетии предстанет перед судом за сбыт пневматической винтовки

По версии дознания, 2 сентября текущего года обвиняемый, находясь на территории собственного домовладения, в ходе оперативного мероприятия «Проверочная закупка» продал винтовку Hatsan за 22 тыс. рублей условному покупателю. Сделка была совершена умышленно и незаконно.

Уголовное дело надзорным ведомством для рассмотрения по существу направлено в суд.