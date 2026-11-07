Житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела из-за продажи банковской карты

Основанием для возбуждения дела послужили материалы оперативной деятельности, предоставленные отделом уголовного розыска, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.

По версии следствия, мужчина, действуя из корыстных побуждений, за 3 тысячи рублей передал неустановленному лицу оформленную на свое имя банковскую карту и сообщил доступ к ней, что позволяло использовать платежное средство и полученные данные в противоправных целях.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные органы продолжают комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и выявление возможных соучастников.

В МВД по республике напомнили, что участие в схемах с передачей банковских карт и платежных данных третьим лицам влечет уголовную ответственность.