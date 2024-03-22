Жители Ингушетии смогут оценить качество построенных социальных объектах по QR-коду

Отмечается, что жители республики смогут оставить отзыв о ходе строительства или оценить качество работы объекта и сообщить о возможной проблеме. Например, если строительные работы доставляют дискомфорт горожанам или созданный и уже запущенный объект не соответствует заявленным стандартам.

По мнению руководителя субъекта, такая обратная связь поможет властям в дальнейшем ориентироваться на запросы людей и выявлять недочеты в работе по нацпроектам.

«Мы в первую очередь делаем все это для людей — создаем для них социальную инфраструктуру и комфортную среду, чтобы им жилось легко и удобно. Поэтому для нас важно знать мнение наших жителей о реализуемых нацпроектах, чтобы в будущем учесть их пожелания», — отметил Махмуд-Али Калиматов.