Жители Малгобекского района Ингушетии остались без воды из-за аварии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в ГУП «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения», в настоящее время ведутся аварийные работы. Специалистами предпринимаются все возможные усилия для быстрого восстановления работы водозабора.

Отмечается, что тем временем мэрия Малгобека организовала подвоз воды жителям второго микрорайона города.

При возникновении вопросов или необходимости получения дополнительной информации, граждан просят обращаться в диспетчерскую службу предприятия: 8 (988) 120-08-07.