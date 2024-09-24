Жители Назрани подняли вопрос вывоза мусора

«Мы разъяснили гражданам то, что с 12 сентября нынешнего года обязанности по вывозу мусора теперь переданы Единому оператору «Чистый мир». Вместе с тем муниципальное ЖКХ продолжает работу по очистке общественных пространств и улиц города», — сообщил газете «Ингушетия» заместитель мэра Апти Котиков.

По его словам, все вопросы, с которыми горожане обратились, взяты в работу. Соответствующие поручения уже даны.