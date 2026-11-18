Сегодня, 18 ноября, с 9 до 15 часов будет прекращена подача электроснабжения частично в город Сунжа и сельские поселения Алхасты, Алкун, Аршты, Алкун −2, Берд-Юрт, Галашки, Даттых, Мужичи, Нестеровское и Чемульга Сунженского района.

Также с 10 до 12 часов света не будет частично в сельских поселениях Долаково и Кантышево Назрановского района.

Граждан призывают следить за электрическими приборами и оборудованием.