Жители села Долаково Ингушетии на четыре часа останутся без газа

Завтра, 19 марта, в сельском поселении Долаково Назрановского района с 10 до 14 часов будет прекращена подача газа, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства республики.
По словам собеседника, отключение связано с проведением ремонтных работ на газораспределительных сетях.
Сотрудники регионального МЧС призывают жителей внимательно следить за газовым оборудованием, а также довести данную информацию до знакомых и соседей, проживающих на территории села.
Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8734) 22-11-07.