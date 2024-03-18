Жители села Долаково Ингушетии на четыре часа останутся без газа

По словам собеседника, отключение связано с проведением ремонтных работ на газораспределительных сетях.

Сотрудники регионального МЧС призывают жителей внимательно следить за газовым оборудованием, а также довести данную информацию до знакомых и соседей, проживающих на территории села.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8734) 22-11-07.