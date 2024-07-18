Жители села Экажево Ингушетии пожаловались на загрязнение реки Сунжа 

«Вышеуказанная река является не только достаточно значимым водным объектом, но и потенциальным местом отдыха для жителей республики. Она протекает практически через всю Ингушетию. Однако, на данный момент водоем больше напоминает свалку, куда по словам граждан сбрасываются канализационные отходы и различный мусор», — рассказал собеседник издания.

Он также подчеркнул, что проблема загрязнения водоёмов актуальна не только на территории данного населенного пункта, но и во всей Ингушетии. С каждым годом ситуация лишь ухудшается: люди теряют возможность искупаться или же просто насладиться природой на берегу, не говоря уже об опасности для здоровья граждан.

Отмечается, что Народный фронт региона обратился в природоохранное ведомство по республике с просьбой принять соответствующие меры для улучшения экологического состояния рек и недопущения дальнейшего загрязнения.