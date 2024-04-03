Жительница Ингушетии потеряла полмиллиона рублей из-за фальшивого сотрудника банка

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Сунженский» обратилась женщина, которая рассказала, что на связь с ней через мессенджер Telegram вышел некий «Решетников Егор Александрович», который представился сотрудником банка.

Мужчина ввел в заблуждение потерпевшую, сообщив, что в бухгалтерии места работы заявительницы произошел взлом сервера и ей необходимо выполнить ряд действий в целях безопасности. В результате, обманутая женщина перевела 125 тыс. рублей, затем по указанию мошенника получила кредит в сумме 260 тыс. рублей, из которых перечислила такую же сумму, как и в первый раз на продиктованные номера счетов, лишившись в итоге 500 тыс. рублей.

Злоумышленнику вменяется ч. 2 ст. 159 УК России, ведется проверка.