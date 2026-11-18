Выяснилось, что в период с января 2024 года по сентябрь 2026 года горожанину неправомерно начислены платежи за энергоресурс, который он фактически не потреблял. Сумма долга достигла почти 160 тысяч рублей.

Отмечается, что в домовладении заявителя расчет производился не на основании показаний газового счетчика, но согласно установленным нормативам.

Для устранения выявленных нарушений генеральному директору ресурсоснабжающей организации было направлено официальное представление. После рассмотрения документа были приняты соответствующие меры: выполнен перерасчет на основании реальных показаний прибора учета, незаконно сформированная задолженность списана.