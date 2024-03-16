Зимний маршрутный учет животных и птиц завершился в Ингушетии

За два месяца егеря обследовали 109 маршрутов. Итоги выполненных работ по учету подведут до 25 марта текущего года.

Отмечается, сформированный на основе результатов отчет будет направлен в Федеральный центр развития охотничьего хозяйства. Полученные данные будут использоваться для охраны и рационального использования ресурсов.

Напомним, что главным условием для успешного проведения зимнего учета является наличие устойчивого снежного покрова, дабы была возможность подсчитать свежие следы животных и птиц на снегу.