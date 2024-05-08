Знамя Победы установили на здании администрации Главы Ингушетии 

«Это символ бесконечной гордости и глубокого уважения к подвигу наших предков, отстоявших мир на земле», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, Знамя Победы — знак памяти и благодарности, который объединяет поколения и напоминает о том, что мир, в котором мы живем, был завоеван дорогой ценой — 20 миллионами человеческих жизней.

«В этот знаменательный период мы отдаем дань уважения всем, кто внес свой вклад в великую Победу. Ваш героизм навсегда останется в наших сердцах», — добавил Глава субъекта.

Напомним, участники военно-спортивных игр «Защитники будущего» и автопробега к 9 мая, а также представители молодежных организаций республики накануне развернули увеличенную копию Знамени Победы в Сунженском районе.